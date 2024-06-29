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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винисиус раскритиковал Конфедерацию южноамериканского футбола

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор выступил с критикой Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ), а также судей и полей на Кубке Америки по футболу, который проходит в США.

Бразилия
Источник: Reuters

В ночь на субботу бразильцы обыграли команду Парагвая (4:1) в матче второго тура группового этапа, Винисиус отметился дублем. После двух туров бразильцы с четырьмя очками идут вторыми в своем квартете, лидируют обеспечившие себе выход в плей-офф колумбийцы (6).

«На Кубке Америки всегда сложно из-за полей, из-за судей, которые всегда против нас, из-за того, как с нами обращается КОНМЕБОЛ, но мы должны оставаться сильными. Мы можем говорить только тогда, когда побеждаем. Когда мы говорим, КОНМЕБОЛ отвечает, что мы слишком много разговариваем», — приводит слова Винисиуса Globo.

Кубок Америки — 2024 проходит в США с 20 июня по 14 июля. Первоначально турнир должен был пройти в Эквадоре, однако страна отказалась от его проведения. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе соревнований в США.

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