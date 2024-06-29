Винисиус раскритиковал Конфедерацию южноамериканского футбола

В ночь на субботу бразильцы обыграли команду Парагвая (4:1) в матче второго тура группового этапа, Винисиус отметился дублем. После двух туров бразильцы с четырьмя очками идут вторыми в своем квартете, лидируют обеспечившие себе выход в плей-офф колумбийцы (6).

«На Кубке Америки всегда сложно из-за полей, из-за судей, которые всегда против нас, из-за того, как с нами обращается КОНМЕБОЛ, но мы должны оставаться сильными. Мы можем говорить только тогда, когда побеждаем. Когда мы говорим, КОНМЕБОЛ отвечает, что мы слишком много разговариваем», — приводит слова Винисиуса Globo.