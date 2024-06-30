Аргентина впервые за 8 лет сыграла без Месси. Но теперь у нее есть новый герой

Аргентина — Перу — 2:0, Кубок Америки — 2024, обзор матча, голы Лаутаро Мартинеса, 29 июня 2024 | Источник: Getty Images

Стартовал 3-й и последний тур Копы Америка. В группе А расклад таков: Аргентина, уже точно вышедшая в плей-офф, встречалась с Перу. Чили и Канада играли между собой за второе место, но, при определенных раскладах, могли случайно пропустить вперёд перуанцев.

Чемпионы мира ещё до матча были на расслабоне: Лионель Месси и половина основного состава отдыхала, вышли играть голодные до побед. У сборной Перу тоже произошла некоторая ротация, но связанная, скорее, с удалением в прошлом матче Мигеля Араухо.

Идеальный результат Перу — победа с разницей в два гола — и так велика вероятность обогнать соперников по разнице мячей. Сборная Аргентины помогла этому максимально ещё до игры, но сами перуанцы выглядели ни о чём и отдали инициативу сопернику. Получилась классическая картина: одни не могут, другие не хотят. К 27-й минуте — доминирование Аргентины: 81 на 19 по проценту владения мячом.

Моментов поначалу было не так много. Одним из самых инициативных выглядел Алехандро Гарначо — 19-летний вингер МЮ, кажется, вышедший в стартовом составе сборной впервые за целую вечность. На второй минуте он отобрал мяч и на рывке попытался убежать, заработал угловой. На 11-й именно парень впервые пробил в матче: сместился в центр, чуть поскользнулся, но получилось всё равно опасно — как результат угловой.

Отдельным сюжетом в этом матче шли потасовки — это единственный компонент, где перуанцы могли навязывать соперничество. Команды грубо встречали друг друга раз за разом, а Густаво Монтьель пошёл дальше и в одном из эпизодов что-то шепнул оппоненту.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249251&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый опасный момент сделал Леандро Паредес — ударом со штрафного! Мяч летел прямо в девятку, но голкипер вовремя среагировал. В отсутствие Месси именно Леандро двигает мяч на начальных стадиях атаки, а уже потом он уходит или быстро на фланг, или на Джовани Ло Чельсо, если тот успеет вынырнуть между линий.

Алехандро, тем временем, начали накрывать вдвоём на фланге, а его атакующая активность упала до замены на 65-й минуте. Зато как он себя проявлял в обороне! И в подкате обкрадывал, и со спины отбирал. Сборная Перу весь тайм не выходила из обороны, а Аргентина красиво закрыла эти 45 минут убойным моментом: атака пошла уже через Анхеля Ди Марию, затем мяч пришёл к Ло Чельсо во второй темп, но тот не забил с убойной позиции.

А на старте второй половины сборная Перу всё-таки пропустила после быстрой комбинации по центру. Лаутаро начал атаку и отдал на фланг, затем на грани офсайда вбежал в штрафную и получил пас в касание от Ди Марии. Секунда на раздумья, ещё одна — на исполнение удара черпачком. Третий гол на Копе в трёх матчах.

На 56-й минуте перуанцы провели двойную замену в попытках как-то реанимировать игру, и таки вскоре вышли на пик. Правда, апогеем оказался всего один момент — дальний удар Маркоса Лопеса. Чуть позже Паредес за полем пихнул Лападулу на жёлтую, и игра будто вернулась в привычное русло — очередная потасовка.

И безыдейный соперник Аргентины. Перуанцы пытались оголять тылы, но это лишь приводило к быстрому ответу на свои ворота. На 72-й минуте, после одной из таких быстрых атак, — пенальти. К мячу подошёл Паредес, но к нему бумерангом вернулось за грубость ранее — не забил. Мощный удар, развёл кипера с мячом по разным углам, но штанга.

Игру всё равно это не изменило, а фатальной ошибкой стал перформанс Альдо Корсо, который буквально распластался перед Лаутаро Мартинесом и дал тому забить уж очень простой дубль. Девятый мяч в тринадцати матчах, и Мартинес обогнал Пеле по голам на Копе! Правда, бразилец приезжал лишь на один розыгрыш. И тем не менее, на теневого героя Лаутаро точно тянет. 4 гола в трёх матчах и звание лучшего бомбардира турнира. Тут уже ближе звание хедлайнера.