Бьелсу дисквалифицировали на один матч из-за позднего выхода сборной Уругвая на второй тайм с Боливией
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу на один матч Кубка Америки.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу на один матч Кубка Америки.
После перерыва в матче 2-го тура групповой стадии турнира против Боливии (5:0) уругвайская команда нарушила регламент, выйдя на второй тайм с опозданием. Помимо дисквалификации Бьелсы, Уругвайская футбольная ассоциация получила штраф в размере 15 тысяч долларов.
Марсело Бьелса не сможет руководить сборной Уругвая в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Америки против США. 68-летнего специалиста заменит его ассистент Пабло Кирога.
Бьелса стал четвертым тренером, дисквалифицированным за подобное нарушение на Кубке Америки-2024. До него аналогичные наказания получали Лионель Скалони (Аргентина), Рикардо Гарека (Чили) и Фернандо Батиста (Венесуэла).
Сборная Уругвая лидирует в группе C с 6 очками в 2 матчах. Команда сыграет против США 2 июля, встреча начнется в 4.00 (мск).