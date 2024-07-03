Стала известна заявка сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси — вне итогового списка

Ветераны национальной команды Лионель Месси и Анхель Ди Мария не вошли в итоговый список игроков, которые поедут на турнир.

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа.