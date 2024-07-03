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07:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Ивица Олич возглавил молодёжную сборную Хорватии

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич возглавил молодёжную сборную Хорватии (до 21 года), сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Ивица Олич возглавил молодёжную сборную Хорватии | Источник: Чемпионат.com

Срок контракта с 44-летним специалистом не называется. На посту главного тренера команды Олич сменит Драгана Скочича.

44-летний Ивица Олич после завершения профессиональной игровой карьеры в 2017 году стал занимать должность ассистента основной сборной Хорватии. Он также с марта по июнь 2021 года по совместительству возглавлял московский ЦСКА. Под руководством Ивицы Олича армейцы в девяти матчах одержали четыре победы, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Напомним, Олича на должности главного тренера армейцев сменил бывший игрок красно-синих Алексей Березуцкий.

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