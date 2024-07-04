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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:27 (мск), источник: ТАСС

Сборные России и Замбии по футболу проведут товарищеский матч в сентябре или октябре

О предварительной договоренности по проведению встречи сообщил посол России в Замбии Азим Ярахмедов.

Россия
ЗамбияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу в сентябре или октябре. Об этом заявил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами, я надеюсь, что это тоже пройдет», — сказал дипломат на пресс-конференции в ТАСС, посвященной международной волонтерской программе «Миссия добро».

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