Сборные России и Замбии по футболу проведут товарищеский матч в сентябре или октябре

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу в сентябре или октябре. Об этом заявил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами, я надеюсь, что это тоже пройдет», — сказал дипломат на пресс-конференции в ТАСС, посвященной международной волонтерской программе «Миссия добро».