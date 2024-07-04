Мостовой: ощущение, что крутим глобус, и куда пальцем ткнём — с тем сборная России играет

«Кого мы только уже не видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнём — с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается.



Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждём этот матч!»— сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.