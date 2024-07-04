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17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: ощущение, что крутим глобус, и куда пальцем ткнём — с тем сборная России играет

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Замбии.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Официальная страница национальной сборной России по футболу в VK

«Кого мы только уже не видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнём — с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается.

Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждём этот матч!»— сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация и на клубном уровне — российские команды отстранены от еврокубковых турниров.

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