В РФС отреагировали на информацию о проведении товарищеского матча с Замбией

«Российский футбольный союз находится в контакте с рядом стран, у которых может быть возможность провести товарищеские матчи в ближайшие окна ФИФА. Таких сборных не так много, так как на континентах проходят свои турниры. На текущий момент говорить о каких-либо договорённостях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договорённости будут достигнуты, мы о них проинформируем», — приводит слова Митрофанова Sport24.