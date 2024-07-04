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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В РФС отреагировали на информацию о проведении товарищеского матча с Замбией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что преждевременно говорить о договорённостях по поводу товарищеских матчей сборной России.

Россия
Замбия
В РФС опровергли информацию о проведении товарищеского матча с Замбией | Источник: Чемпионат.com

«Российский футбольный союз находится в контакте с рядом стран, у которых может быть возможность провести товарищеские матчи в ближайшие окна ФИФА. Таких сборных не так много, так как на континентах проходят свои турниры. На текущий момент говорить о каких-либо договорённостях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договорённости будут достигнуты, мы о них проинформируем», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Ранее появилась информация, что национальные команды России и Замбии проведут товарищеский матч этой осенью. Об этом ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).

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