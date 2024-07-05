«Есть большая вероятность, что сыграем в России, а не в Африке». В сборной Замбии высказались о матче с РФ

«Это была совместная договоренность Замбии и России провести игру сборных по футболу. Нашей федерации поступило предложение сыграть — мы сразу согласились. Сейчас обсуждаем место и время проведения товарищеского матча наших команд, но есть большая вероятность, что мы сыграем в России, а не в Замбии. Есть факторы, от которых все зависит. Выбрать точную дату пока тоже сложно, но мы стараемся выбрать идеальный день для этой игры. Мы на связи с коллегами из РФС, созваниваемся и проводим онлайн-совещания», — сказал Каманга в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.