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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:15 (мск), источник: Sport24

«Есть большая вероятность, что сыграем в России, а не в Африке». В сборной Замбии высказались о матче с РФ

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга высказался о проведении товарищеского матча с Россией.

Россия
ЗамбияТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Ранее стало известно, что сборные России и Замбии по футболу планируют провести товарищеский матч в сентябре или октябре.

«Это была совместная договоренность Замбии и России провести игру сборных по футболу. Нашей федерации поступило предложение сыграть — мы сразу согласились. Сейчас обсуждаем место и время проведения товарищеского матча наших команд, но есть большая вероятность, что мы сыграем в России, а не в Замбии. Есть факторы, от которых все зависит. Выбрать точную дату пока тоже сложно, но мы стараемся выбрать идеальный день для этой игры. Мы на связи с коллегами из РФС, созваниваемся и проводим онлайн-совещания», — сказал Каманга в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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