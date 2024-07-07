Бразилия с позорной игрой вылетела с Копы! А так бить пенальти — преступление

Уругвай — Бразилия — 0:0, 4:2 пенальти, обзор матча Кубка Америки-2024, голы, статистика, 7 июля 2024 | Источник: Getty Images

Бразилия и Уругвай — вывеска уровня финала Копы. Но командам пришлось столкнуться уже в четвертьфинале турнира. Уругвай мощно прошёлся по группе, а вот бразильцы испытывали игровые проблемы. Явного фаворита в матче не было. И это только добавляло ожиданий.

Кубок Америки — 2024. ¼ финала

7 июля 2024, воскресенье, 4:00 мск

Уругвай — Бразилия — 0:0 (4:2 пен.)

Тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор не мог рассчитывать в матче с Уругваем на Винисиуса. Вингер пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. По этой причине место в старте наконец-то получил Эндрик. 17-летняя звёздочка — единственная «девятка» в составе бразильцев. А это вселяло надежды, что он исправит проблемы команды в атаке. Но первый тайм превратился в рубку, из-за чего было сложно дать оценку молодому страйкеру. Бразилия и Уругвай постоянно нарушали правила, набрав 18 фолов за 45 минут. Самое интересное, что судья Дарио Эррера не глушил грубость футболистов жёлтыми. А первое предупреждение показал только на 39-й минуте, когда Лукас Пакета откровенно ударил сзади по ногам Николаса де ла Круса.

Из-за постоянных остановок и большого количества фолов страдало созидание. В первые полчаса ни Уругвай, ни Бразилия не создали опасных моментов. Первую хорошую возможность забить уже ближе к концу тайма упустил форвард уругвайцев Дарвин Нуньес. После передачи в штрафную Бразилии он оказался один и пробил головой — мяч пролетел выше перекладины. Хотя в ответ бразильцы сразу же создали свой момент. Рафинья получил пас на ход, оказался в штрафной Уругвая, но голкипер Серхио Рочет выручил команду. В конце тайма идентичный момент получил вингер бразильцев — снова безуспешно. В общем-то, всё.

Важной историей для первого тайма стала травма ключевого защитника сборной Уругвая — Рональда Араухо. Он растянул мышцы задней поверхности бедра, из-за чего ему пришлось покинуть поле.

Если в первые 45 минут мы увидели парочку опасных моментов, то подавляющую часть второго тайма мы наблюдали за побоищем. Бразилия и Уругвай не играли в футбол, а занимались особым видом спорта — единоборством с мячом. Судья уже не стеснялся раздавать жёлтые карточки. Хотя всё равно выдал маловато — всего три. А на 74-й минуте случилось удаление. Правый защитник сборной Уругвая Наитан Нандес по-хамски влетел сзади в Родриго Гоэса. Он мог нанести серьёзную травму вингеру бразильцев. К счастью, обошлось. Сначала Нандесу показали жёлтую, но после видеопросмотра арбитр изменил решение, удалив уругвайца. Вопросов к этому решению быть не может.

Интересно, что тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса активно влиял на игру заменами. А Доривал Жуниор до упора оставлял на поле стартовый состав. Закладываться на дополнительное время на Кубке Америки не нужно, так как его попросту нет. Сразу серия пенальти. Так почему же тренер сборной Бразилии не освежал состав? Он совершил тройную замену только на 81-й минуте: вышли Андреас Перейра, Дуглас Луис и Савио. Логику его действий и решений на Копе частенько трудно понять.

Несмотря на численное преимущество, Бразилия не дожала Уругвай. Да и не было никакого штурма. Уругвайцы без больших проблем справлялись даже с минимальными угрозами. В очередной раз возникают вопросы к умению тренера выстраивать игру в атаке. Бразилия обладает шикарным подбором футболистов, а в итоге играет как южноамериканский аналог сборной Англии. Хотя команда Гарета Саутгейта выглядит даже круче на фоне унылейших бразильцев.

И вот послематчевая серия пенальти. Как же логично, что её выиграл Уругвай. У Бразилии неудачно пробили Эдер Милитао и Дуглас Луис: плохой удар первого потащил Рочет, а второй зарядил в штангу. Алисон ещё оставлял надежды бразильцам, отразив попытку Хосе Марии Хименеса. Но Мануэль Угарте установил окончательный счёт — 4:2.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249368&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилия показала невыразительную, слабую игру и заслуженно отправилась домой. Жаль терять потенциальный финал с Аргентиной. Но было бы несправедливо, если бы такие бразильцы оказались в решающем матче. Руководству необходимо подумать о будущем Доривала Жуниора на посту главного тренера. И ещё: шансы Винисиуса на «Золотой мяч» резко упали. Он уже точно остался без Копы, а вот Месси — нет…