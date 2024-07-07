«Страна стала другой»: капитан сборной Германии пожаловался на мигрантов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Капитан сборной Германии Тони Кроос высказался о изменениях в стране, вызванных мигрантами.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Капитан сборной Германии Тони Кроос высказался о изменениях в стране, вызванных мигрантами.
В пятницу Кроос провел свой последний матч в карьере. Сборная Германии с четвертьфинале Евро-2024 уступила испанцам (1:2).
«Я все еще считаю Германию великолепной страной, но она уже не та, что раньше. Лет 10 назад Германия была другой. Я могу сравнить ее с Испанией. У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании. 10 лет назад я бы не волновался о том, вернется ли она домой невредимой», — заявил Кроос в подкасте на YouTube-канале ZDF.
Футболист отметил, что проблема миграции в Германии стоит остро. По его словам, Германия должна и дальше оставаться открытой стороной, но многое происходит бесконтрольно.
«Среди иммигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Если не выделять их среди общей массы, то будет тяжело. Немецкое общество становится более разобщенным на почве этой проблемы», — добавил Кроос.
Кроосу 34 года, он является трехкратным чемпионом Германии, четырехкратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира 2014 года.