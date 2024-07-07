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17:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Страна стала другой»: капитан сборной Германии пожаловался на мигрантов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Капитан сборной Германии Тони Кроос высказался о изменениях в стране, вызванных мигрантами.

Германия
«Страна стала другой»: капитан сборной Германии пожаловался на мигрантов | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Кроос провел свой последний матч в карьере. Сборная Германии с четвертьфинале Евро-2024 уступила испанцам (1:2).

«Я все еще считаю Германию великолепной страной, но она уже не та, что раньше. Лет 10 назад Германия была другой. Я могу сравнить ее с Испанией. У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании. 10 лет назад я бы не волновался о том, вернется ли она домой невредимой», — заявил Кроос в подкасте на YouTube-канале ZDF.

Футболист отметил, что проблема миграции в Германии стоит остро. По его словам, Германия должна и дальше оставаться открытой стороной, но многое происходит бесконтрольно.

«Среди иммигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Если не выделять их среди общей массы, то будет тяжело. Немецкое общество становится более разобщенным на почве этой проблемы», — добавил Кроос.

Кроосу 34 года, он является трехкратным чемпионом Германии, четырехкратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира 2014 года.

Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
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