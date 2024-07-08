Уругвай выбил Бразилию и движется к финалу Кубка Америки. В команду Бьелсы сложно не влюбиться

В группе на Кубке Америки Уругвай соперников попросту не заметил. Три победы с общим счетом 9:1, Дарвин Нуньес исправно забивает, Факундо Пеллистри раскрывается в роли важнейшего атакующего полузащитника, а новым героем стал Макси Араухо из чемпионата Мексики. В четвертьфинале банда Марсело Бьелсы и вовсе преподнесла сенсацию, в серии пенальти выбив с турнира Бразилию. Заранее короновать Уругвай очень хочется, но пока делать это рано.

Смена поколений и почему играет Суарес, а не Кавани

Пандемия коронавируса ввергла стабильно крепкую сборную Уругвая в очень тяжелый кризис. Команда, державшая планку на протяжении целого десятилетия, исчерпала свой ресурс. Запас магии был достаточно велик. Уругвай играл в четвертьфинале чемпионата мира-2018, а в 2019-м совсем немного не дотянул до полуфинала Кубка Америки. Но пандемия нанесла команде сокрушительный удар. Федерация футбола тогда вынужденно расторгла контракт с Оскаром Табаресом, потому что просто не вывозила его финансово. Тренера запланированно вернули примерно через год, но магия уже успела улетучиться.

На Копе-2021 Уругвай со скрипом вышел из группы. А осенью в отборе к чемпионату мира стало совсем плохо. Разгромы от Аргентины и Бразилии, 0:0 с Колумбией, еще одно поражение от «Альбиселесте», а потом совсем мрак — 0:3 от Боливии. Да, на выезде, но терпению федерации пришел предел. Табарес верил в состарившуюся команду, возможности которой были исчерпаны.

Сменивший легендарного «Дедушку Оскара» Диего Алонсо изначально рассматривался как временщик. Уругваю требовался человек более масштабного мышления. Молодой Табарес. Тот, кто переизобретет заново не сборную, а весь футбол в стране. И поздней весной 2023-го в Уругвай приехал человек, который уже несколько раз успешно занимался этим в двух других странах Южной Америки. Марсело Бьелса когда-то перетряхнул футбол в Аргентине, а затем — в Чили. С ними «Эль Локо» ничего не выиграл, с Аргентиной и вовсе провалился, но именно он привел в сборные этих стран футболистов, которые потом десятилетиями определяли ее лицо.

Революцию Бьелса начал практически сразу. За год и пару месяцев через сборную прошло около ста футболистов. Но от услуг героев прошлого Марсело решительно отказался. Муслера, Годин, Касерес, Торрейра, Коатес и Кавани покинули сборную навсегда. Хименес стал запасным, Луис Суарес вызывается как символ прошлого, но игрового времени получает мало. За год Бьелса трижды выпускал его на замену, причем дважды в матчах против Боливии. Для Марсело важно присутствие Луиса в команде, но не на поле.

Нельзя сказать, что тренер питает к игрокам с героическим прошлым какую-то неприязнь. Здесь дело в другом. Давайте посмотрим на примере Кавани, который за месяц до Копы объявил, что завершил карьеру в сборной. Судя по всему, нападающий ждал звонка от тренера, но не дождался. И раздосадовался. Печаль «Матадора» понятна, потому что, несмотря на возраст, он сейчас хорош. В этом году в 20 матчах за «Боку» забил 14 голов.

Почему же его нет в сборной? Потому что новый тренер «Боки» Диего Мартинес, в отличие от Бьелсы, быстро выстроил игру под Кавани. Рядом с ним в атаке играет менее звездный, но зато очень старательный уругваец Мигель Мерентьель, который максимально разгружает ветерана, уводит от него защитников и подносит снаряды. Крайние защитники Лаутаро Бланко и Луис Адвинкула обучены простреливать на Кавани с закрытыми глазами. Эдинсон же основной адресат передач от полузащитников Кристиана Медины и Кевина Сенона. В общем, сделано все, чтобы Кавани мог завершать. Вот только сборная Уругвая не может позволить себе под него подстраиваться.

Это в первую очередь противоречит стилю Бьелсы, который довольно быстро выстроил в сборной свою классическую команду. Вы можете не знать, что Марсело тренирует Уругвай, но после 20 минут просмотра точно об этом догадаетесь, если знакомы со стилем «Эль Локо». Невероятная скорость движения и принятия решений, разнообразие атак. Уругвай одинаково хорошо атакует как с ходу, так и позиционно. Если надо, он вертикален, если надо — долго разыгрывает, переводя мяч с фланга на фланг, пока соперник не обнажит какую-нибудь брешь. При этом у пасующего всегда есть выбор из трех-четырех открытых партнеров. Уругвай сохраняет уникальную компактность, атакует всей командой и всей же командой отходит назад. Этого, впрочем, уругвайцы стараются избежать. При редких потерях мяча команда мгновенно включает прессинг.

Понятно, что Бьелса добился этого не за один день. Состав он подбирал долго и кропотливо. Через сборную прошло порядка ста футболистов, причем среди них нашлось место даже любителю — 24-летнему Вальтеру Домингесу. Еще больше игроков Бьелса посмотрел без вызова. Так при нем в Уругвае появилась сборная из игроков чемпионата. Это ближайший резерв, игроки на вырост.

К весне в основной сборной сложилась команда, играющая по схеме 4−3−3, где основной парой центральных защитников стали Матиас Оливера из «Наполи» и Рональд Араухо из «Барселоны», а Наитан Нандес окончательно превратился из центрального полузащитника в крайнего защитника. Центр поля отдан Феде Вальверде и неутомимому Мануэлю Угарте, а компанию им составляет, как правило, Николас де ла Крус — бывший игрок «Ривер Плейт», а ныне — «Фламенго». В атаке невероятно прибавил Факундо Пельистри, Дарвин Нуньес превратился в форварда-убийцу, который забивал за сборную в семи матчах подряд (такое не удавалось ни Кавани, ни Суаресу, ни Форлану), а третьей ключевой фигурой в атаке стал Макси Араухо. Парня из чемпионата Мексики проглядели все, включая европейских скаутов. В свои 24 он стал открытием Копы, оформив два гола и результативный пас.

Уругвай выбил Бразилию, но у команды хватает проблем

Проблема Уругвая — в его стиле. Команда играет так интенсивно, что порой не выдерживает собственного темпа, ей нужно иногда отдыхать. В какие-то моменты, порой довольно длительные, Уругвай ослабляет хватку, отдает инициативу и включает энергосберегающий режим.

Судя по тому, что порой эти отрезки затягиваются, процесс не всегда контролируется Бьелсой, но проблема не столько в этом, сколько в том, что на таких отрезках Уругвай уязвим. Не для Боливии, но даже Панаме и США достало мастерства и сыгранности, чтобы очень крепко потрепать Уругвай в такие моменты. Само собой, пришлось попотеть и с Бразилией.

Проблема номер два имеет примерно те же корни — невероятно интенсивный футбол чреват травмами. Как и жара… Бог его знает почему, но на Копе не устраивают перерывов на водопой, даже когда на термометре хорошо за тридцать. Как итог: в первых трех матчах Уругвай уже получил целый ряд проблем. В первом матче пришлось экстренно менять Рональда Араухо, схватившего тепловой удар. По той же причине позже заменили Оливеру. Оба уже в строю, но это еще не все. В третьем матче травмы получили Макси Араухо и Угарте. Хорошо, оба успели восстановиться к Бразилии.

Проблема третья — адский график. На Кубке Америки решили сделать замкнутый плей-офф. Группа С, в которой играл Уругвай, связана с группой D. Но пока команда Бьелсы справляется — выбили Бразилию, впереди соперник попроще — Колумбия.

Останутся ли силы на финал, даже если получится пройти дальше? Этот вопрос в стране сейчас как никогда актуален.