«О чемпионате мира пока не думаю». Черчесов — о своих задачах в сборной Казахстана | Источник: Чемпионат.com

«Могу вам сказать, что о чемпионате мира пока вообще не думаю. Я думаю о том, как сейчас в Петербурге с Алипом повидались, я уже ездил на базу, спасибо Сергею Семаку. Надо команду собрать, ту, которая была, надо их “пощупать”, потренировать, насколько у кого ещё потенциал, потому что этот чемпионат мира будет через определённое время, и иногда и за месяц человек меняется, и за два дня, форма, травмы, ещё что-то. Надо понять, что мы можем сделать, насколько нынешний состав готов дальше “гореть”. Или, может, уже что-то сгорело, а сгоревшее уже зажечь нельзя. Так и здесь. Надо подумать, что мы можем, и от этого исходить.

Впереди у нас уже осенью Лига наций. Я это воспринимаю как соревнование, где если ты участвуешь, то надо добиваться максимума. Один ваш коллега мне сказал, что мы там почему-то четвёртые уже. Вот, значит, займём четвёртое место, имеется в виду, сразу нас туда определили. Насколько у нас там получится, это зависит от многих факторов. Во-первых, от себя. Во-вторых, от соперников, как они будут готовы: Норвегия, Австрия, Словения. Австрию и Словению вы сейчас видели на Евро. Норвегия с Холандом — тоже не рядовая команда, так бы сказал. Ну и вот через эти игры можно будет понять, кто может побороться реально за выход уже на чемпионат мира.