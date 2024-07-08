Тимофей Калачёв: матч легенд удался, мы увиделись и вспомнили былые времена | Источник: Чемпионат.com

"Конечно, хотелось бы чаще участвовать в матчах легенд. Но это первый таком матч, когда мы собрались с ребятами, которые защищали цвета сборной Беларуси. Мы увиделись и вспомнили былые времена. Это супер! Я считаю, что матч легенд удался, было интересно и получилась напряжённая игра. Для нашего сегодняшнего уровня получился неплохой футбол.

Никто до матча не тренировался, но пока были силы мы неплохо смотрелись и по первому тайму наиграли на победу. Во втором тайме произошли замены, мы подсели, и сборная России прибавила. 1:1 — это справедливый счёт«, — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.