Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу

Уругвай — Колумбия, Копа-2024, ½ финала, 11 июля 2024: прогноз, превью матча, лидеры Колумбии, тренер, как играют | Источник: Getty Images

От сборной Колумбии на этой Копе не оторвать глаз. Колумбийцы играют свободно и раскованно, забивают больше остальных и демонстрируют великолепную физику. При этом, в отличие от Аргентины и Бразилии, в их составе совсем немного звёздных футболистов. Многие из них даже не выступают в европейских топ-лигах, но являются системообразующими игроками в сборной. Что же именно привело Колумбию к такому успеху?

Сразу отметим — всплеск Колумбии на этом турнире не случаен. Колумбийцы не проигрывают уже 27 матчей подряд. Последнее поражение было в 2022 году ещё под руководством Рейнальдо Руэды. Тогда команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. После этого главным тренером назначили Нестора Лоренсо, с именем которого и связана беспроигрышная серия. С одной стороны, у Нестора совсем недолгая карьера главным — до этого он возглавлял лишь перуанскую «Мельгару». С другой — Лоренсо много лет работал помощником Хосе Пекермана в сборной, в том числе на удачном для Колумбии ЧМ-2014.

Так что тренеру не пришлось заново знакомиться с такими игроками, как Матеус Урибе, Йерри Мина или Хамес Родригес. Более того, он смог вдохнуть новую жизнь в этих колумбийских ветеранов, которые давно растеряли мотивацию на клубном уровне. Возможно, в этот список вписался бы и 38-летний Радамель Фалькао, вернувшийся недавно в родной чемпионат.

Чаще всего команда Лоренсо выбирает атакующую схему 4−2−3−1, которая может трансформироваться в 4−3−3. В квалификации на ЧМ-2026 колумбийцы показывали тактическую гибкость и умели как завладеть мячом, так и в нужный момент отдать его сопернику. Проблема возникала только с реализацией — у сборной всего шесть голов за шесть игр. К счастью, этих голов хватило для того, чтобы одержать четыре победы и практически гарантировать себе путёвку на главный турнир сборных.

Проблема с реализацией совершенно точно была решена на этой Копе. Колумбия лидирует по количеству забитых голов среди всех сборных — 11. В одном четвертьфинале с Панамой было забито пять. В отличие от квалификационных игр, колумбийцы стали заметно больше владеть мячом. В матчах с Коста-Рикой и Парагваем процент владения перевалил за 60. Колумбийцы стали свободнее при выборе позиции — и Хамес, и Диас могут появиться с мячом в абсолютно любой части поля. Новоиспечённой звезде «Палмейраса» Ричарду Риосу позволено заниматься любимым делом — лупить по воротам с 30 метров. У него это получается очень опасно. Также при Лоренсо команда отлично натренировала стандарты. С них была забита почти треть голов сборной.

Хамес Родригес | Источник: Reuters

Системообразующим игроком сборной стал именно Хамес. Он уверенный лидер по количеству голевых передач на всём турнире. Даже если пас от Хамеса не голевой, он всё равно очень острый и направлен только вперёд, ради быстрого развития атаки. Хамес не разменивается на поперечные передачи, а также не увлекается дриблингом. По количеству успешных финтов в сборной его превосходит Луис Диас.

Нападающий «Ливерпуля» — главная звезда сборной, и не только демонстрирует впечатляющую скорость, но и стабильно стягивает на себя двух-трёх защитников соперника, освобождая пространство для партнёров. Главный тренер почти освободил Хамеса и Диаса от оборонительных функций. Несмотря на то что оба футболиста достаточно часто вступают в единоборства, тепловая карта показывает, что от собственной штрафной они всё равно располагаются максимально далеко, даже если натиск соперника усиливается.

Ещё одна важная звезда Колумбии — защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. Он не только сумел сдержать Винисиуса, но и стал настоящей атакующей мощью команды, набрав три очка по системе «гол+пас». Среди футболистов РПЛ в сборной Колумбии, как и на всём турнире, лучше всего себя проявляет краснодарец Джон Кордоба. Он начинал турнир на скамейке запасных, но здорово проявил себя с Бразилией и Панамой, благодаря чему с большой долей вероятности выйдет в основе и против Уругвая. Кордоба опасен как в штрафной площади, так и в созидательной игре — у него на турнире гол+пас. Другой представитель РПЛ — полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль — получает игровое время лишь в концовках матчей, но общую картину не портит.

ДЖОН КОРДОБА | Источник: AP 2023

От замен будет многое зависеть в игре с уругвайцами. Колумбийцы играют в энергозатратный футбол и часто сдают во второй половине игры. Это прослеживается даже на Копе. Растерявшие концентрацию колумбийцы вполне могли и проиграть Бразилии, хотя по всему матчу выглядели заметно сильнее. Лоренсо будет очень важно распознать, кто из игроков начинает проседать. Результат полуфинала будет сильно зависеть от того, насколько терпеливы и внимательны будут колумбийцы и получится ли у них вновь вспомнить то, как играть без мяча. Уругвай будет острее и жёстче, чем та же Бразилия в группе, и постарается совсем оставить колумбийцев без пространства.

Нестор Лоренсо зажёг в футболистах искру и в каждом интервью рассказывает, как они поддерживают друг друга и бьются за честь страны. С такими горящими глазами и любовью к красивому футболу колумбийцы могут рассчитывать и на титул. Осталось буквально два шага. Сложных, но всего два.