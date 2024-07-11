Из сборной США уволили тренера после невыхода в плей-офф Кубка Америки | Источник: Спорт РИА Новости

На домашнем Кубке Америки сборная США не смогла выйти в плей-офф. В трех турах американцы обыграли команду Боливии (2:0), уступили панамцам (1:2) и уругвайцам (0:1) и заняли третье место в группе C.

«Я хочу поблагодарить Грегга за его упорный труд и преданность футболу США и нашей мужской сборной. Сейчас мы работаем вместе со спортивным директором Мэттом Крокером и используем его богатый опыт в поисках подходящего человека, который поведет сборную США в новую эпоху успехов», — заявила президент USSF Синди Парлоу.