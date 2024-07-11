Из сборной США уволили тренера после невыхода в плей-офф Кубка Америки
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Грегг Берхалтер освобожден от должности главного тренера сборной США, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США (USSF).
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Грегг Берхалтер освобожден от должности главного тренера сборной США, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США (USSF).
На домашнем Кубке Америки сборная США не смогла выйти в плей-офф. В трех турах американцы обыграли команду Боливии (2:0), уступили панамцам (1:2) и уругвайцам (0:1) и заняли третье место в группе C.
«Я хочу поблагодарить Грегга за его упорный труд и преданность футболу США и нашей мужской сборной. Сейчас мы работаем вместе со спортивным директором Мэттом Крокером и используем его богатый опыт в поисках подходящего человека, который поведет сборную США в новую эпоху успехов», — заявила президент USSF Синди Парлоу.
Берхалтеру 50 лет. Он руководил сборной США с 2018 по 2022 год, после чего вновь занял эту должность в июне 2023 года. Под его руководством сборная США дважды выиграла Лигу наций КОНКАКАФ, стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года и выступила на чемпионате мира 2022 года. Также Берхалтер руководил клубом североамериканской Главной футбольной лиги «Коламбус Крю» и шведским «Хаммарбю».