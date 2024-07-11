Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

В РФС объяснили, почему решили продлить контракт с Карпиным в сборной сразу на четыре года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.

Россия
В РФС объяснили, почему решили продлить контракт с Карпиным в сборной сразу на четыре года | Источник: Чемпионат.com

— Почему четыре года контракта у Карпина? Это же очень много. Он станет самым долгоработающим тренером в истории команды.

— Срок очень простой. Это нужно, чтобы в условиях неопределённости выстраивать долгосрочную работу с командой, РФС. Условно, будь у нас сейчас отбор на чемпионат мира, можно было бы продлеваться до 2026 года и сказать тренеру: «Дружище, попадаешь на турнир — молодец. Там хорошо играем, продлеваемся». Не по нашей вине у нас этой возможности нет.

Ставить задачу двухлетнюю для чего? Зачем это Карпину? У него есть любовь к сборной, желание быть её тренером. Он не зарабатывает в ней баснословных денег, которые были бы для него жизненно необходимыми. Сейчас он берёт на себя ношу выстраивания команды, медицинского обеспечивания, обслуживания игроков, чтобы они развивались. Он должен принимать участие в проектах, которые вы не видите, но они важны — аналитические, например. Навыки Карпина важны и в оценке других тренеров, и в тренерском образовании. В два года это уложить невозможно. Поэтому мы обсуждали либо четыре года, либо вообще шесть. Чтобы у нас было понимание, что мы выстраиваем.

— Сильно.

— Представьте, если через два года придёт другой тренер, а мы по прежнему отстранены. И новый человек говорит, что желает всё перестроить. У нас очень комфортные отношения с Карпиным. Мы готовы договориться по всем вопросам, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь