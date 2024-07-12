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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

В Белорусской федерации футбола сообщили о договорённости о проведении матча с россиянами

Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что БФФ имеет договорённость с Российским футбольным союзом о проведении ответного товарищеского матча.

Россия
Беларусь
Источник: https://t.me/teamrussia

«Договорённость о проведении ответного матча есть, игра будет, безусловно. По времени и месту пока сказать ничего не могу. Единственное, что мы будем просить руководство РФС, чтобы всё-таки матч был в Белоруссии, хотя это будет и ответная игра. По причине того что, учитывая третий год санкций, мы проводим матчи не в Белоруссии. Но в принципе любому решению будем рады», — приводит слова Шерстнёва ТАСС.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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