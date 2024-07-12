В Белорусской федерации футбола сообщили о договорённости о проведении матча с россиянами

«Договорённость о проведении ответного матча есть, игра будет, безусловно. По времени и месту пока сказать ничего не могу. Единственное, что мы будем просить руководство РФС, чтобы всё-таки матч был в Белоруссии, хотя это будет и ответная игра. По причине того что, учитывая третий год санкций, мы проводим матчи не в Белоруссии. Но в принципе любому решению будем рады», — приводит слова Шерстнёва ТАСС.