«Что он там опять натворил?» Черчесов — о характере и маленьком бонусе Алипа

— Расскажите о вашем приезде в Санкт-Петербург и визите на базу «Зенита».

— Уже не за горами игры сборной Казахстана в Лиге наций. А я для сборной Казахстана тренер начинающий. Недавно побывал на нескольких матчах в Астане, скоро полечу на игры «Актобе» в Лиге конференций.

В Петербурге смотрел, как выглядит Нуралы Алип. Это игрок, который влияет на команду. Понятно, что главный тренер сборной — это в каких-то моментах представительская функция. Но сейчас, когда официальные матчи все ближе, надо собирать максимально возможную информацию по игрокам. Те, кто уже был в сборной, они, понятно, и сейчас есть, но всегда можно подобрать и найти что-то новое.

Как в свое время «Зенит» поступил с Мостовым, вернув его из «Сочи», или с Кузяевым из «Ахмата». В итоге они стали большими игроками. Так же и мне хочется посмотреть на каждого своим взглядом и понять, что, возможно, стоит поменять.

— Алип, будучи игроком «Зенита», превратился в одну из главных «звезд» казахстанского футбола?

— Как я не люблю это слово применительно к футболу! Когда так говорят про игроков, отвечаю, что звезды — они на небе (улыбается).

Другое дело, что Нуралы Алипу действительно надо отдать должное. Он, правда, всегда был заметен. Первый раз я увидел Нуралы в Турции, когда ему было 18 лет. Уже тогда обратил на него внимание. И, видите, не ошибся. В прошлом сезоне Алип сыграл много матчей. Конечно, без каких-то просчетов не бывает — специально не говорю слово «ошибки». Но он забил в финале Кубка России, там отличился, тут отдал.

Не могу сказать, что Алип превращается в основного игрока, потому что в «Зените», «Барселоне» или «Баварии» таких не бывает. Мне больше нравится формулировка: раньше был основной состав, теперь — стартовый. Так вот Алип в «Зените» стал чаще попадать именно в стартовый состав. Надеюсь, в прошлом футбольном году он заработал себе маленький бонус, чтобы в этом играть так же часто. В то же время конкуренция в «Зените» очень большая, а у каждого спортсмена бывают подъемы и спады. Это нормальное явление.

Мы, в свою очередь, на него рассчитываем. Когда в Венгрии встречались с Азербайджаном, Нуралы выглядел уставшим. Было видно, что это уже конец сезона и он играет, как мы говорим, «на ободах». Тем не менее играл он ответственно.

— В «Зените» Алип проявляет себя на поле как один из самых «горячих» игроков. С одной стороны, это бойцовские качества, с другой, есть риск получить карточку. Как вы на это смотрите?

— Сергея Богдановича Семака тоже спросил: «Что он там натворил в игре Летнего кубка с аргентинцами, опять “наследил”?» Богданыч его поддержал. Сказал, что все было по делу.

Другой вопрос, что это характер, который Алипа и отличает. Ну, а без эмоций в футболе не бывает. Да и защитник у нас, наверное, не может быть «флегматом». Тем более когда ты один из лидеров команды и она от тебя зависит. Но мы еще поговорим с Нуралы на эту тему: как нам сделать, чтобы использовать максимально и его самого, и его потенциал. Это, с другой стороны, ко всем относится.

Напомним, Черчесов принял сборную Казахстана 3 июня, заменив на посту главного тренера своего соотечественника Магомеда Адиева, подписавшего новый контракт с грозненским «Ахматом».