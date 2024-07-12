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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение от Румынии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2025, передают Vesti.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: КФФ

Встреча, состоявшаяся в Алматы на Центральном стадионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Кристина Карп (17-я минута), Флорентина Олар (40-я) и Ольга Иордакьюзи (60-я).

В группе C4 сложилась такая турнирная ситуация: Румыния (15 очков после пяти игр), Армения (6 после четырех игр), Болгария (3 после четырех игр) и Казахстан (3 после пяти игр).

Следующий матч подопечные Мадияра Кембилова проведут 16 июля на выезде против Болгарии. Начало — в 22:00 по времени Астаны.

Победители групп и три команды из тех, которые займут вторые места в квартетах — проходят в плей-офф за попадание на ЧЕ-2025, который пройдет в Швейцарии.

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