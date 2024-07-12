Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025

Источник: КФФ

Встреча, состоявшаяся в Алматы на Центральном стадионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Кристина Карп (17-я минута), Флорентина Олар (40-я) и Ольга Иордакьюзи (60-я).

В группе C4 сложилась такая турнирная ситуация: Румыния (15 очков после пяти игр), Армения (6 после четырех игр), Болгария (3 после четырех игр) и Казахстан (3 после пяти игр).

Следующий матч подопечные Мадияра Кембилова проведут 16 июля на выезде против Болгарии. Начало — в 22:00 по времени Астаны.