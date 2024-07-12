Без Мбаппе и Месси, но с Файзуллаевым из ЦСКА. За кем следить на Олимпиаде?

Летние Олимпийские игры во Франции, прогнозы на футбол, все участники, Олимпиада-2024 в Париже, мужчины, кто выиграет золото | Источник: Чемпионат.com

Чемпионат Европы в Германии и Кубок Америки в США подошли к своему логическому завершению, но поклонникам мужского футбола не стоит расстраиваться. 26 июля в Париже (Франция) стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Среди множества видов спорта будет и самый популярный. Прежде чем разбираться в прогнозах букмекеров, познакомимся с форматом и участниками.

Футбол на Олимпиаде-2024 среди мужчин: формат, расписание, когда финал

Из-за большего количества матчей футбольный олимпийский турнир стартует на два дня раньше, чем состоится официальная церемония открытия Игр. 24 июля пройдут два матча 1-го тура группового этапа. Узбекистан встретится с Испанией, а Аргентине будет противостоять Марокко.

Всего туров групповой стадии — три. Дальше из 16 команд, которые были поделены на четыре группы в групповой стадии, по две квалифицируются в четвертьфиналы. Затем идут полуфиналы, матч за третье место и финал. То есть ничего необычного. Как на Евро, только команд и стадий поменьше.

Важно отметить, что среди мужских команд, в отличие от женских, допускаются только футболисты до 23 лет и лишь трое более взрослых. Заявка формируется из 18 игроков. В Париже за золотые медали будут бороться следующие участники.

Группа А. Новая Зеландия, США, Гвинея, Франция.

Группа В. Марокко, Аргентина, Ирак, Украина.

Группа С. Испания, Египет, Узбекистан, Доминиканская Республика.

Группа D. Япония, Парагвай, Мали, Израиль.

Матч за третье место Олимпиады по футболу — 2024 во Франции запланирован на 8 августа. Финал должен пройти 9 августа на стадионе «Парк де Пренс».

Неоднозначный фаворит в борьбе за золото

Букмекеры считают олимпийскую сборную Франции фаворитом в борьбе за золотые медали Олимпиады по футболу среди мужчин. Коэффициент на её победу в финале составляет 3.50, что в переводе на язык вероятности составляет примерно 28% вероятности. Однако далеко не всё так однозначно.

Во-первых, у французских олимпийцев достижений куда меньше, чем у более старших сограждан, которые выступают на чемпионатах Европы и мира. Во-вторых, ждать Килиана Мбаппе не стоит, ведь у главной звезды и подготовка к клубному сезону с «Реалом», и травма носа. Пожалуй, главное преимущество — домашние Игры и запредельная мотивация.

Хотя в составе у французов есть довольно интересные личности. Например, стоит выделить Жан-Филиппа Матета и Майкла Олисе, которые в прошлом сезоне АПЛ за «Кристал Пэлас» набрали по системе «гол+пас» 21 и 16 очков соответственно. Строго говоря, очень круто. Плюс можно болеть за Тьерри Анри, который является главным тренером.

Кто составит хозяевам конкуренцию

Помимо сборной Франции до 23 лет, на победу на Олимпийских играх по футболу в Париже всерьёз претендуют сборные Аргентины и Испании. Коэффициент на успех первой составляет 4.00 (около 25% вероятности), а на успех второй — 5.00 (около 20% вероятности). Понятно, что линия букмекеров может двигаться со временем, но порядки останутся примерно те же.

Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу. Конечно, Лионеля Месси ждать не стоит в силу возраста и усталости, о которых он говорил в интервью. Однако и без главной звезды есть кому играть — состав собран во многом из футболистов местного чемпионата.

Испанцы же в последние годы воспитывают прекрасную молодёжь. Если сомневаетесь, посмотрите хотя бы на Фермина Лопеса и Ламина Ямаля. Последний очень солидно выглядит на чемпионате Европы, а ведь игроку «Барселоны» всего 16 лет! То есть талантов хватает.

За кем ещё следить на Олимпиаде во Франции

Среди менее внушительных, но не менее интересных претендентов на победу затесались олимпийские сборные Марокко и США. Коэффициент на победу марокканцев составляет 10.00, что приблизительно равно 10% вероятности. Поставить на успех американских футболистов предлагают с коэффициентом 12.00 — около 8% вероятности.

Есть также сборная Украины, которая выступит на соревновании в этом виде спорта впервые, и сборная Парагвая. Коэффициент на победу любой составляет 15.00 — менее 7% вероятности. Однако, на наш взгляд, любопытно будет наблюдать за достижениями сборной Узбекистана, которая тоже впервые сыграет на Олимпийских играх.

Во-первых, молодёжная команда Узбекистана стала одной из лучших в Азии, добравшись до финала Кубка Азии среди участников до 23 лет. Кроме того, узбекский футбол в последние годы прогрессирует, о чём свидетельствует успех взрослой команды — четвертьфинал Кубка Азии.

Финальное — на Олимпиаде за Узбекистан сыграет Аббосбек Файзуллаев, который отпросился у нового главного тренера ЦСКА Марко Николича. Так что поклонники РПЛ тоже найдут для себя кое-что интересное на предстоящих Играх. Даже с учётом того, что российских спортсменов не допустили.