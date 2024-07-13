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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Финал Копы-2024 может быть прерван на 25 минут из-за выступления Шакиры — Диего Монройг

Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии может быть прерван на 25 минут ради выступления популярной колумбийской певицы Шакиры.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщает журналист Диего Монройг. По информации источника, Шакира выступит в перерыве матча, который будет длиться не 15, а 25 минут.

Напомним, ранее пресс-служба футбольной конфедерации, занимающейся управлением футбола в Южной Америке (КОНМЕБОЛ), анонсировала выступление колумбийской певицы на финальном матче Копы-2024, однако не сообщала о его продолжительности.

Матч Аргентина — Колумбия состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

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