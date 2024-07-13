Финал Копы-2024 может быть прерван на 25 минут из-за выступления Шакиры — Диего Монройг
Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии может быть прерван на 25 минут ради выступления популярной колумбийской певицы Шакиры.
Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии может быть прерван на 25 минут ради выступления популярной колумбийской певицы Шакиры.
Об этом сообщает журналист Диего Монройг. По информации источника, Шакира выступит в перерыве матча, который будет длиться не 15, а 25 минут.
Напомним, ранее пресс-служба футбольной конфедерации, занимающейся управлением футбола в Южной Америке (КОНМЕБОЛ), анонсировала выступление колумбийской певицы на финальном матче Копы-2024, однако не сообщала о его продолжительности.
Матч Аргентина — Колумбия состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.