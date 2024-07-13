Финал Копы-2024 может быть прерван на 25 минут из-за выступления Шакиры — Диего Монройг

Об этом сообщает журналист Диего Монройг. По информации источника, Шакира выступит в перерыве матча, который будет длиться не 15, а 25 минут.

Напомним, ранее пресс-служба футбольной конфедерации, занимающейся управлением футбола в Южной Америке (КОНМЕБОЛ), анонсировала выступление колумбийской певицы на финальном матче Копы-2024, однако не сообщала о его продолжительности.