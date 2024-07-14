Роналду разочаровал на Евро. А Месси снова играет в финале Кубка Америки

В CША подходит к концу Кубок Америки по футболу — в ночь на понедельник, спустя несколько часов после финала Евро-2024, действующие победители турнира и чемпионы мира аргентинцы сыграют в решающем матче со сборной Колумбии. РИА Новости Спорт приводит десять фактов о скором противостоянии в Майами.

Аргентина — Колумбия

Когда: 15 июня, 03:00 по московскому времени;

15 июня, 03:00 по московскому времени; Где: арена «Хард Рок Стэдиум», Майами, США.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LRHpf1nfNuM?si=QEChZ52sAz6kHiEK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1. Команды встречались на футбольном поле 40 раз: 20 побед в активе Аргентины, девять — у Колумбии.

2. Пересекались сборные и на победном для «албиселесте» Кубке Америки в 2021 году. Полуфинал континентального первенства продлился 120 минут и закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти зажег голкипер Эмилиано Мартинес.

3. Другой Мартинес, Лаутаро, остается лучшим бомбардиром Копы. У аргентинца на счету четыре гола — в составе Колумбии больше всех забили Джефферсон Лерма, Джон Кордоба, Дэниел Муньос и Луис Диас (по два мяча).

4. У Лионеля Месси на турнире дела складываются не очень: попал в перекладину в серии пенальти с эквадорцами, забил всего раз и отдал одну результативную передачу. Впрочем, это не мешает Лео устанавливать новые индивидуальные достижения.

5. Один из героев Кубка — колумбиец Хамес Родригес, который прославился благодаря выступлению на чемпионате мира 2014 года. В Бразилии форвард стал лучшим бомбардиром, вошел в символическую сборную мундиаля, а потом еще и взял «Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша» за лучший гол года (положил шедевр в ворота Уругвая). В последние годы поигравший за «Реал» и «Баварию» Хамес пропал с радаров (сейчас играет за бразильский «Сан-Паулу»), но в Штатах снова заявил о себе. Один забитый мяч и шесть (!) ассистов — на данный момент капитан лучший на турнире по системе «гол+пас». Также Родригес превзошел показатель Месси в 2021 году (пять передач).

6. Сборная Колумбии не играла в финале Кубка Америки с 2001 года, когда стала обладателем трофея. После этого «кофейщики» дважды брали бронзу в 2016 и 2021 году.

7. Финалисты не знают поражений на Кубке Америки — 2024. Футболисты Лионеля Скалони выиграли все пять матчей, одолев Чили (1:0), Перу (2:0), Эквадор (1:1; 4:2 по пенальти) и дважды взяв верх над канадцами (оба раза — 2:0). У Колумбии четыре победы — над Парагваем (2:1), Коста-Рикой (3:0), Панамой (5:0) и Уругваем (1:0) — плюс ничья с бразильцами в группе.

8. Кроме того, Колумбия не проигрывает на протяжении 28 матчей (на официальном уровне — 13 игр). Потрясающая серия вместила в себя 22 победы и шесть ничьих. А последней командой, которой проигрывали «кофейщики», была как раз Аргентина. Сборные встречались в феврале 2022 года в рамках отбора к чемпионату мира, и тогда Мартинес забил единственный мяч.

9. Фаворитом финала ожидаемо открывается Аргентина: коэффициент на «албиселесте»— 1.6, шансы игроков Нестора Лоренсо оцениваются показателем 2.4.

10. Сборная Аргентины сыграет в главной встрече крупного турнира в третий раз подряд. Для чемпионов мира этот финал Кубка Америки станет 30-м, в 15 из них «бело-голубые» брали золото (по этому показателю делят первое место с Уругваем). Колумбийцы сыграют в решающем противостоянии в третий раз (пока баланс: победа и поражение).