Дюков: РФС постарается провести осенние матчи сборной России дома

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) постарается провести осенние матчи национальной сборной в стране, но в этом нет уверенности. Об этом ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Что касается матчей сборной осенью, то я не уверен, что все игры получится сыграть дома, но будем стараться», — сказал Дюков.