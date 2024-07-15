Дюков: РФС постарается провести осенние матчи сборной России дома
В марте национальная сборная дома провела матч с сербами.
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В марте национальная сборная дома провела матч с сербами.
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) постарается провести осенние матчи национальной сборной в стране, но в этом нет уверенности. Об этом ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.
«Что касается матчей сборной осенью, то я не уверен, что все игры получится сыграть дома, но будем стараться», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранила российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2024 году сборная России в Москве обыграла сербов (4:0), а также в Минске оказалась сильнее команды Белоруссии (4:0).