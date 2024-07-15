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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скалони хочет подписать 15-летний контракт со сборной Аргентины

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони после победы в Кубке Америки заявил, что готов подписать 15-летний контракт на работу в национальной команде.

Аргентина
Источник: Reuters

Финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) и завершился в дополнительное время со счетом 1:0 в пользу аргентинцев (основное время — 0:0). Скалони возглавляет сборную с 2018 года, под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2022 года и дважды стала обладателем Кубка Америки.

«В прошлом году у меня был плохой период, я несколько месяцев был в тупике. Сегодня я в порядке, я восстановился и надеюсь продолжить наш путь. Национальная команда требует много энергии и очень важно быть честным. Когда у меня возникнут проблемы, я скажу об этом. На данный момент у меня еще два года по контракту. Нужно сказать президенту федерации Клаудио Тапии, чтобы он продлил его на 15 лет, я всё подпишу», — цитирует 46-летнего специалиста TyC Sports.

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