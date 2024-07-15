«Боль Месси передалась всем аргентинцам». Мировые СМИ сочувствуют и восхищаются Лео

Аргентина выиграла Кубок Америки — 2024: что говорили про Лионеля Месси, реакия общества, подробности, комментарии | Источник: Getty Images

Аргентина второй раз подряд выиграла Кубок Америки. Это уже четвёртый титул при Лионеле Скалони. Но главным героем стал не он. Даже если бы Лео Месси провёл на поле всего тайм, в медиа в основном говорили бы про живую легенду. А финал для капитана и вовсе получился драматичным: в середине второго тайма он рухнул на газон, попросил замену, после чего заплакал на скамейке. Эти кадры — возможно главные со всего турнира.

Для Месси это последний Кубок Америки в карьере. При этом карьеру в сборной он не завершает. Вот что написали о случившемся главные мировые СМИ.

ESPN: «Он был рождён, чтобы быть на поле»

Крупнейшее мировое СМИ отдает должное Лео через цитату главного тренера.

"Счёт был 0:0, когда Месси покинул поле. Он наблюдал со стороны, как его команда вырывала победу у талантливой Колумбии, которая не проигрывала 28 матчей подряд.

«Лео — величайший игрок в истории. Он никогда не хочет покидать поле. Я предпочитаю, чтобы его товарищи по команде видели, что ему 30 с небольшим лет, но он здесь и хочет внести свой вклад. Он хочет играть не потому, что эгоистичен или самолюбив. А потому что не может бросить своих партнёров. Даже когда он в таком состоянии… Он плохо себя чувствует, когда ему приходится уходить. А он был рождён, чтобы быть на поле», — сказал Скалони.

Месси упал на 64-й минуте и немедленно подал сигнал скамейке запасных Аргентины. Он оставался на земле в течение нескольких минут, пока медперсонал не помог ему подняться на ноги.

Затем показали, как Лео, полный эмоций, закрыл лицо, рыдая, а телекамеры также показали, что его правая лодыжка сильно распухла.

MARCA: «Месси сидел с огромной болью в душе»

В Испании концентрируются не только на бывшем игроке «Барселоны», но и на организаторских косяках.

"Лео покинул поле на 64-й минуте финала Кубка Америки, и это привело легенду в отчаяние. Его образ был трогательным. Он сидел в слезах на скамейке запасных. С пакетом льда на травмированной лодыжке, с болью в бедре… и с огромной болью в душе. К счастью для него, команда выиграла в дополнительное время.

Позже телевизионные кадры показали состояние правой лодыжки Месси, которая сильно распухла. Капитан едва мог ходить.

Но историю Месси могла затмить другая ситуация. То, что происходило перед матчем, чуть не закончилось трагедией. Наверное, за это можно благодарить только бога. Организация была ужасной, службы безопасности вокруг стадиона не работали, повсюду пробирались безбилетники. Последствием стало скопление тысяч людей в проходах, что могло закончиться катастрофой. И всё это в США, где через два года пройдёт ЧМ. Важно извлечь уроки из произошедшего. Плачущие дети, пожилые люди, находящиеся на грани обморока от жары, и застрявшие в бесконечной очереди. А в конце матча работники стадиона без разбора открывают все двери…".

Ole: «Для Месси и Скалони это общий успех»

Аргентинское медиа сконцентрировалось не только на Лео.

"Снова. Ещё один. И их уже четыре. Лионель Скалони продолжает увеличивать число трофеев. Тренер-создатель национальной команды, ставшей машиной, предназначенной для побед. Он стильно отпраздновал. Сначала его обняли игроки. А потом он пошёл к Месси. Поднял его и начал сильно трясти. Всё это длилось больше минуты — такое поведение показывает особенную связь футболиста и главного тренера. Для них это общий успех.

Победой над Колумбией тренер продлил статистику: он вывел сборную в четыре финала и выиграл их все. Кубком Америки — 2021 завершилась 28-летняя серия без титулов для сборной Аргентины. Затем последовали Финалиссима, ЧМ в Катаре с кинематографическим финалом и, наконец, успех в Майами.

Боль Лео Месси же передалась всем аргентинцам. На скамейке он заплакал. Всем любителям футбола старше 50 лет вспомнился образ Диего Марадоны на турнире в Италии в 1990-м. После матча с Румынией на групповом этапе (ничья 1:1) Диего сильно повредил левую лодыжку. Он тоже был с мокрыми глазами, но вышел в ⅛ финала и помог команде победить.

TyC Sports: «Это были не слёзы тоски, но слёзы счастья»

"Эмоционально подавленный Месси не сдержал слёз на скамейке запасных. Не только из-за физической боли, но и из-за того, что в решающий момент не помог.

Игра дошла до дополнительного времени. Именно тогда камеры выхватили правую лодыжку Месси, которая сильно опухла.

У истории был счастливый конец. Команде удалось выиграть без главной звезды и отпраздновать вместе с ним победу.

Месси эмоционально праздновал на скамейке запасных вместе с товарищами по команде. Это были уже не слёзы тоски. А слёзы счастья, поскольку они написали ещё одну страницу славной истории. Дальше, как всегда, было время для семьи".