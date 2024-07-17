ФИФА начала расследование из-за расистской песни аргентинской сборной

В ночь на понедельник сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финальном матче команду Колумбии (1:0). После игры несколько игроков спели в автобусе песню, написанную болельщиками «Альбиселесте» перед финалом чемпионата мира 2022 года против команды Франции. В ней, в частности, говорится, что все игроки сборной Франции родом из Анголы и живут с трансвеститами, как Килиан Мбаппе (отсылка к роману футболиста с моделью-трансгендером Инес Рау). Фрагмент исполнения игроками этой песни попал в прямую трансляцию в Instagram*, которую вел Энцо Фернандес. Видео получило широкое распространение в социальных сетях и было встречено критикой в адрес аргентинских игроков.