ФИФА начала расследование из-за расистской песни аргентинской сборной

В ночь на понедельник сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финальном матче команду Колумбии (1:0). После игры несколько игроков спели в автобусе песню, написанную болельщиками «Альбиселесте» перед финалом чемпионата мира 2022 года против команды Франции. В ней, в частности, говорится, что все игроки сборной Франции родом из Анголы и живут с трансвеститами, как Килиан Мбаппе (отсылка к роману футболиста с моделью-трансгендером Инес Рау). Фрагмент исполнения игроками этой песни попал в прямую трансляцию в Instagram*, которую вел Энцо Фернандес. Видео получило широкое распространение в социальных сетях и было встречено критикой в адрес аргентинских игроков.
«ФИФА знает о видео, циркулирующем в социальных сетях, инцидент расследуется. ФИФА категорически осуждают любую форму дискриминации с любой стороны, включая футболистов, болельщиков и официальных лиц», — заявил представитель ФИФА.
Ранее лондонский «Челси», за который выступает Фернандес, начал внутреннее расследование. Сам полузащитник опубликовал у себя в Instagram* извинения за расистскую песню и написал, что был «слишком поглощен эйфорией». Издание RMC Sport сообщило, что французские футболисты «Челси» Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Мало Гюсто, Весле Фофана, Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву крайне раздражены поведением Фернандеса. Фофана ранее у себя в соцсети X назвал песню аргентинцев «откровенным расизмом».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.