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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Черчесов встретился с Адиевым: известны детали разговора

В Москве главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов встретился с Магомедом Адиевым, в ходе которой обсудил ключевые вопросы национальной команды, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Казахстан
Источник: Соцсети

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты. Особое внимание было уделено анализу игроков по прошлому отборочному циклу Евро-2024 и перспективам их участия в будущем составе сборной.

Черчесов отметил важность сбора максимально полной информации о каждом игроке для принятия обоснованных решений в формировании основной команды.

Адиев выразил уверенность в том, что при новом тренерском штабе сборная Казахстана сможет достойно представить страну на международной арене и пожелал ей удачи в новом цикле.

Черчесов, в свою очередь, также пожелал успехов Адиеву в новом сезоне чемпионата России.

Напомним, Черчесов принял сборную Казахстана 3 июня, тогда как Адиев сосредоточился на работе с грозненским «Ахматом», с которым подписал новый контракт.

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