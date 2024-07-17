Черчесов встретился с Адиевым: известны детали разговора

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Отмечается, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты. Особое внимание было уделено анализу игроков по прошлому отборочному циклу Евро-2024 и перспективам их участия в будущем составе сборной.

Черчесов отметил важность сбора максимально полной информации о каждом игроке для принятия обоснованных решений в формировании основной команды.

Адиев выразил уверенность в том, что при новом тренерском штабе сборная Казахстана сможет достойно представить страну на международной арене и пожелал ей удачи в новом цикле.

Черчесов, в свою очередь, также пожелал успехов Адиеву в новом сезоне чемпионата России.