Глава КФФ озвучил одну из задач Черчесова в сборной Казахстана
Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал об одной из задач, которая стоит перед главным тренером Станиславом Черчесовым.
Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал об одной из задач, которая стоит перед главным тренером Станиславом Черчесовым.
«Момент, на который тут важно обратить внимание: игроки сборной Грузии почти все выступают в топовых зарубежных клубах. У нас пока только четверо: Зайнутдинов, Алип, Аймбетов и Оразов. И как раз роль Станислава Черчесова важна еще и в смысле узнаваемости казахстанского футбола. Он личность в Европе узнаваемая. И нам это очень интересно. И одна из задач, которая стоит перед Черчесовым, — чтобы игроки национальной сборной, минимум 50% команды, играли в зарубежных клубах. Только главный тренер может презентовать своего игрока, показать, на что он способен. И мы рассчитываем, что Черчесов поможет в этом плане очень сильно», — цитирует Барменкулова «РБ Спорт».