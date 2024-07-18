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20:46 (мск), источник: Sport24

Глава КФФ озвучил одну из задач Черчесова в сборной Казахстана

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал об одной из задач, которая стоит перед главным тренером Станиславом Черчесовым.

Казахстан
Глава КФФ озвучил одну из задач Черчесова в сборной Казахстана | Источник: Sport24

«Момент, на который тут важно обратить внимание: игроки сборной Грузии почти все выступают в топовых зарубежных клубах. У нас пока только четверо: Зайнутдинов, Алип, Аймбетов и Оразов. И как раз роль Станислава Черчесова важна еще и в смысле узнаваемости казахстанского футбола. Он личность в Европе узнаваемая. И нам это очень интересно. И одна из задач, которая стоит перед Черчесовым, — чтобы игроки национальной сборной, минимум 50% команды, играли в зарубежных клубах. Только главный тренер может презентовать своего игрока, показать, на что он способен. И мы рассчитываем, что Черчесов поможет в этом плане очень сильно», — цитирует Барменкулова «РБ Спорт».

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