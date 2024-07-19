В Казахстане назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией | Источник: Чемпионат.com

«Когда Черчесов решит, что нужен такой матч, сделаем всё красиво, обставим разными мероприятиями. Это мы умеем, у нас этого не отнять. Тем более принимать гостей — в нашей ментальности», — приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.