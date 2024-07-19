Экс-игрок «Челси» назвал Аргентину убежищем для сбежавших нацистов

«Аргентина — убежище для сбежавших нацистов. С 1945 года Перон принимал в стране военных преступников. А вас еще это и удивляет», — заявил Демба Ба.

Футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “француз”. Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.