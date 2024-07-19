ФИФА отложила решение по отстранению Израиля от международных соревнований

В четверг СМИ сообщили, что независимые юристы, специализирующиеся в области международного права и прав человека, пришли к выводу, что Израиль должен быть лишен возможности осуществления любой деятельности, связанной с футболом. Авторами доклада стали южноафриканские юристы Макс дю Плесси и Сара Пьюдифин-Джонс.
«Независимая юридическая оценка запроса Палестинской футбольной ассоциации против Израильской футбольной ассоциации должна была быть представлена совету ФИФА к 20 июля 2024 года. После запроса обеих сторон на продление срока представления своих соответствующих позиций, своевременно удовлетворенного ФИФА, потребуется больше времени для завершения дела с должной тщательностью и полнотой. Оценка будет передана совету ФИФА для принятия последующего решения не позднее 31 августа 2024 года», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.
Таким образом, мужская сборная Израиля по футболу сможет выступить на летних Олимпийских играх в Париже. Мужской футбольный турнир стартует 24 июля, израильтяне на групповом этапе сыграют со сборными Мали, Парагвая и Японии.
Ранее 12 стран Ближнего Востока обратились к ФИФА с призывом исключить все израильские команды из соревнований из-за операции в секторе Газа. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии. В группу также входят федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Кувейта, Ливана, Омана, Сирии, Йемена. Позже к этому призыву присоединилась Федерация футбола Ирана.