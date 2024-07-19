ФИФА отложила решение по отстранению Израиля от международных соревнований | Источник: Спорт РИА Новости

В четверг СМИ сообщили, что независимые юристы, специализирующиеся в области международного права и прав человека, пришли к выводу, что Израиль должен быть лишен возможности осуществления любой деятельности, связанной с футболом. Авторами доклада стали южноафриканские юристы Макс дю Плесси и Сара Пьюдифин-Джонс.

«Независимая юридическая оценка запроса Палестинской футбольной ассоциации против Израильской футбольной ассоциации должна была быть представлена совету ФИФА к 20 июля 2024 года. После запроса обеих сторон на продление срока представления своих соответствующих позиций, своевременно удовлетворенного ФИФА, потребуется больше времени для завершения дела с должной тщательностью и полнотой. Оценка будет передана совету ФИФА для принятия последующего решения не позднее 31 августа 2024 года», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Таким образом, мужская сборная Израиля по футболу сможет выступить на летних Олимпийских играх в Париже. Мужской футбольный турнир стартует 24 июля, израильтяне на групповом этапе сыграют со сборными Мали, Парагвая и Японии.