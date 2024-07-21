Александр-Арнолд — об отставке Саутгейта: «Я считаю, что Гарета недооценивают»

«Я могу быть только благодарен за каждую предоставленную мне возможность и воспоминания, которыми мы поделились. Я действительно считаю, что Гарета недооценивают. Я думаю, что работа тренера сборной Англии — одна из самых сложных», — приводит слова Александра-Арнолда Mirror.

Футболист заявил, что в сборной Англии при Саутгейте было единство. Также Александр-Арнолд отметил, что его удивляет, как тренер справлялся с критикой в свой адрес.

Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной.