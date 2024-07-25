СМИ: Буффон может стать спортивным директором сборной Италии по футболу

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 2006 года Джанлуиджи Буффон может занять пост спортивного директора сборной Италии. Об этом сообщает портал Calciomercato со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Буффон также будет занимать должность спортивного директора молодежной команды.

С августа 2023 года Буффон занимает должность главы делегации сборной Италии. Он был главой делегации итальянской команды и на чемпионате Европы 2024 года в Германии, где подопечные Лучано Спаллетти уступили в ⅛ финала команде Швейцарии (0:2).

Буффону 46 лет, с 1995 по 2001 год он выступал за итальянскую «Парму» и выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы) сезона-1998/99, финал которого прошел в Москве на стадионе «Лужники». В 2001—2018 и 2019−2021 годах Буффон выступал за «Ювентус», с которым 10 раз выиграл чемпионат Италии, 5 раз — кубок, 6 раз — суперкубок страны. Вместе с «Ювентусом» Буффон трижды играл в финале Лиги чемпионов: в 2003 году команда уступила итальянскому «Милану», в 2015-м — испанской «Барселоне», в 2017-м — испанскому «Реалу». В сезоне-2018/19 Буффон выступал за французский «Пари Сен-Жермен», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.