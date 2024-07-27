Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
Зенит
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Акрон
Футбол. Премьер-лига
15:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
Торпедо
Все события
16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры Максима Глушенкова за «Зенит».

Зенит
Россия
Источник: ФК "Зенит"

«Глушенков в полном порядке, еще давно об этом говорил. Понятно, что в “Зените” он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров. Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России Глушенков оформил дубль в ворота «Краснодара» (4:2), затем он забил два мяча «Крыльям Советов» в первом туре Премьер-Лиги (4:0).

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН»
Довбня и Дмитриев перешли в «Спартак»
Олимпийские игры в Париже объявили открытыми
Огонь Олимпиады-2024 зажгли трехкратные чемпионы Игр Мари-Жозе Перек и Т...
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь