Мостовой: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи»

«Глушенков в полном порядке, еще давно об этом говорил. Понятно, что в “Зените” он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров. Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» — сказал Мостовой «РБ Спорт».