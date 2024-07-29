В УЕФА сообщили, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов за сезон-2024/25

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. России будет присвоено 4,333 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за мужские соревнования по итогам сезона-2024/25. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в еврокубках. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационного раунда дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко.

Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учета баллов за сезон-2024/25 (18,299 балла). Это гарантирует участие одной команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, одной — в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а также двум — во втором квалификационном раунде Лиги конференций.