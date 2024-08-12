Она изменила отношение к женскому футболу, но так и осталась без больших титулов. Марта проиграла свой последний финал | Источник: Спорт-Экспресс

Олимпиада. Футбол. Женщины. Финал

Бразилия — США — 0:1 (Пью, 57).

К женскому футболу у многих до сих пор скептическое отношение, хотя этот вид спорта развивается стремительно и собирает десятки тысяч людей на трибунах. Есть в нем и свои суперзвезды, сравнимые с Месси, Пеле и Марадоной. Например, бразильянка Марта.

Долгое время Марта была символом женского футбола и главным его лицом. Вы могли вообще не смотреть на девушек с мячом, никак за ними не следить и не интересоваться, но вот о Марте Виейре да Силве наверняка слышали. И как же грустно, что уходит великая бразильянка, так и не взяв со своей сборной ни одного большого титула.

Очередное поражение Бразилии и Марты от США в последней игре в карьере

Финал Бразилия — США был для Марты чем-то вроде матча Новака Джоковича с Карлосом Алькарасом или финала ЧМ-2022 для Лионеля Месси. Последний шанс уже возрастного спортсмена выиграть титул, которого не хватает на полке для доказательства полного величия. Это и правда удивительно: девушка из, возможно, самой футбольной страны на планете, с невероятным талантом и отличными партнерами по сборной в разные годы так и не смогла победить ни на чемпионате мира, ни на Олимпийских играх. Гол Мэллори Пью на 57-й минуте финала стал, судя по всему, крушением надежд на красивую сказку. Марта с подругами отыграться так и не смогли, поэтому чемпионки вновь футболистки из США. А Бразилия записывает в свой актив очередное второе место. Проигранные финалы вообще будто бы преследуют Марту с самого начала ее карьеры, так что даже поверишь в потусторонние силы.

Афины-2004. Страшно подумать, но впервые Марта сыграла на Олимпиаде 20 лет назад. Тогда 18-летняя девушка хоть уже и считалась безумно перспективной, но все-таки основную роль в атаке Бразилии не играла и вообще была скорее игроком ротации. Ее позвали сыграть в Греции скорее с прицелом на будущее, поскольку тренеры понимали — именно «Пеле в юбке» уже через пару лет и будет вести весь женский футбол в их стране. Опыт Марта получила и правда запоминающийся. Забила несколько мячей как в группе, так и в плей-офф. Дошла до решающей встречи с командой США. И уступила американкам в один мяч в дополнительное время. Та игра была настолько эмоциональной, что травму получила даже судья. Йенни Пальмквист судила основное время матча, однако подвернула ногу в овертайме, и ее заменила Дайан Феррейра-Джеймс. К последней у Бразилии до сих пор есть вопросы.

Марта давно уже стала больше, чем просто спортсменка

Спустя 20 лет Марта уже в качестве почетного ветерана и легенды мирового спорта вновь играет за титул с США. И вновь — разочарование от столь близкой, но одновременно далекой победы. Всего две девушки в истории играли сразу на шести Олимпиадах. Но она единственная, кто на каждых Играх отмечался результативными действиями. Чемпионатов мира в ее карьере было тоже шесть, и на каждом ЧМ Марта забивала хотя бы гол. Только поднять над головой заветный кубок никак не удавалось. Не хочется в это верить, но единственным титулом для нее и Бразилии останется победа на Панамериканских играх. Тогда на легендарной и переполненной «Маракане» бразильянки все-таки одолели американок на глазах самого Пеле, который негласно и позволил Марте носить его знамя в женском футболе. За эту победу оттиск стопы Марты отпечатали на стадионе — что тогда было немыслимо для девушки.

Правда, спустя год, на Олимпиаде-2008 в Пекине, американки были сильнее. Причем сама бразильянка при равном счете не реализовала выход один на один. Затем она признается, что этот момент снился ей буквально каждый день. Снова и снова. Следующего олимпийского финала вся Бразилия ждала целых 16 лет. Фаворитками бразильянки не были, судя по тому, как играли в группе, вообще чудо, что дошли до такой высокой стадии. Да и сама Марта уже далеко не лучшая в мире, не просто так же ее выпускают весьма дозированно в концовке матча. Впрочем, и Джокович фаворитом в матче против Алькараса не смотрелся. Теплилась надежда, что многократная «Золотая бутса», игрок года ФИФА, лучшая в истории футболистка и так далее, так далее, так далее все-таки выдаст чудо в своем последнем матче не просто за сборную, но и в принципе в профессиональной карьере.