В Казахстанской федерации футбола назвали стоящие перед Черчесовым задачи в национальной сборной | Источник: Sport24

В начале июня российский специалист подписал с казахстанской сборной контракт по схеме «2+2».

"Краткосрочная задача заключается в том, чтобы выйти в Лигу А Лиги наций УЕФА или же сохранить место в Лиге В. Также, конечно, подготовить команду к отборочным матчам чемпионата мира — 2026.