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15:26 (мск), источник: Sport24

В Казахстанской федерации футбола назвали стоящие перед Черчесовым задачи в национальной сборной

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал, какие задачи стоят перед новым главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

Казахстан
В Казахстанской федерации футбола назвали стоящие перед Черчесовым задачи в национальной сборной | Источник: Sport24

В начале июня российский специалист подписал с казахстанской сборной контракт по схеме «2+2».

"Краткосрочная задача заключается в том, чтобы выйти в Лигу А Лиги наций УЕФА или же сохранить место в Лиге В. Также, конечно, подготовить команду к отборочным матчам чемпионата мира — 2026.

Но основная задача Черчесова заключается в том, чтобы организовать и внедрить систему подготовки национальных сборных начиная с команды U-15. Базовые вещи мы уже сделали — определили философию казахстанской игры и стиль игры сборной", — сказал Барменкулов в интервью Baige News.

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