В Казахстанской федерации футбола назвали стоящие перед Черчесовым задачи в национальной сборной

В начале июня российский специалист подписал с казахстанской сборной контракт по схеме «2+2».
"Краткосрочная задача заключается в том, чтобы выйти в Лигу А Лиги наций УЕФА или же сохранить место в Лиге В. Также, конечно, подготовить команду к отборочным матчам чемпионата мира — 2026.
Но основная задача Черчесова заключается в том, чтобы организовать и внедрить систему подготовки национальных сборных начиная с команды U-15. Базовые вещи мы уже сделали — определили философию казахстанской игры и стиль игры сборной", — сказал Барменкулов в интервью Baige News.