Дочь Родмана перенесла в футбол навыки отца и помогла США взять золото на Олимпиаде-2024

Тринити всего 22 года, и Олимпиада 2024 года стала первой в её спортивной карьере. Несмотря на юный возраст, девушка считается одной из главных звёзд американского футбола, а вместе с Мэллори Суонсон и Софией Смит представляет грозное трио, остановить которое зачастую не может никто. Суонсон — самая опытная среди трёх спортсменок, но и ей всего 26. В сборной она с далёкого 2016 года. София и Тринити же играют в «звёздно-полосатой» форме с 2023-го. С тех пор как три девушки оказались в национальной команде вместе, стало понятно, что эту связку форвардов не способен остановить почти никто. Все три быстро стали лидерами в сильной американской сборной и даже удостоились отдельного прозвища — трезубец или Святая Троица.