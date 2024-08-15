Самородов сделал признание о главной звезде сборной Казахстана

— Ну конечно. Он лидер в раздевалке и на поле. Как с этим не согласиться? Баха играет сейчас на неплохом уровне, даже достаточно приличном. Если мы говорим, что в Россию приезжают классные легионеры, то в Турцию ведь вообще едут мировые звезды. Многие играют за «Галатасарай» или тот же «Бешикташ». Икарди, Заа, с Бахтиером в «Бешикташе» Чиро Иммобиле играет. Зайнутдинов — единственный футболист сборной Казахстана, играющий сейчас на топ-уровне, — приводит его слова «Чемпионат».