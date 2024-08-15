Самородов сделал признание о главной звезде сборной Казахстана

— Главной звездой сборной Казахстана часто называют Зайнутдинова. Можешь с этим согласиться?
— Ну конечно. Он лидер в раздевалке и на поле. Как с этим не согласиться? Баха играет сейчас на неплохом уровне, даже достаточно приличном. Если мы говорим, что в Россию приезжают классные легионеры, то в Турцию ведь вообще едут мировые звезды. Многие играют за «Галатасарай» или тот же «Бешикташ». Икарди, Заа, с Бахтиером в «Бешикташе» Чиро Иммобиле играет. Зайнутдинов — единственный футболист сборной Казахстана, играющий сейчас на топ-уровне, — приводит его слова «Чемпионат».
— Бахтиер шел постепенно: из Казахстана в «Ростов», потом в ЦСКА — и в Европу. Рассматриваешь ли ты для себя подобный путь через более сильную российскую команду?
— Конечно. Пример Бахи доказал, что это реально. Главное — работать над собой. Он большой молодец, работяга, простой парень, не зазвездившийся. А я сейчас нахожусь в хорошем начале пути.
Напомним, 6 августа Самородов перешел в «Ахмат» из родного «Актобе», подписав контракт до 2028 года.