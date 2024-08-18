Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России на ближайшие матчи

Форвард «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Чемпионат.com

В начале августа генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о согласовании с ФИФА и УЕФА двух выездных матчей сборной России в сентябре. Ранее сообщалось, что российская национальная команда в сентябре может сыграть с Вьетнамом и Таиландом.

Онугха выступает в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.