Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции

«Я хотел бы поблагодарить FFF и президента Филиппа Диалло, которые предоставили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх для моей страны останется одной из величайших наград в моей жизни. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, персоналу и болельщикам, которые позволили мне получить волшебный опыт», — сказал Анри.