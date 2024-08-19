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Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции по личным причинам, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Источник: Спорт РИА Новости

Специалист возглавил национальную команду в 2023 году, его контракт был рассчитан до июня 2025 года. На Олимпийских играх в Париже сборная под его руководством завоевала серебро. В финале французы в дополнительное время уступили испанцам.

«Я хотел бы поблагодарить FFF и президента Филиппа Диалло, которые предоставили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх для моей страны останется одной из величайших наград в моей жизни. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, персоналу и болельщикам, которые позволили мне получить волшебный опыт», — сказал Анри.

Ранее француз работал ассистентом тренера в сборной Бельгии (2016−2018, 2021−2022). Также он возглавлял «Монако» и канадский «Монреаль Импакт». Анри — чемпион Франции в составе «Монако», двукратный чемпион Англии в составе лондонского «Арсенала» и двукратный чемпион Испании в составе «Барселоны».