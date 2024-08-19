В сборной России — африканец! Был никому не нужен у нас, но зажег Европе: откуда взялся форвард Онугха?

Первую половину сезона-20/21 Онугха провел в тогда еще не исчезнувшем с футбольной карты России «Тамбове». За 11 игр Герман забил четыре гола, чем заслужил досрочное возвращение из аренды в «Краснодар» и продление контракта до 2023 года. Зимой 2021-го последовала первая командировка в Данию. Уехав в феврале, в первых 10 матчах Онугха забил за «Вайле» лишь однажды, однако неожиданно разразился хет-триком в дерби против «Хорсенса». В той игре, как и в большинстве матчей за полугодичную аренду, Герман появился на поле лишь во втором тайме. Всего на этом отрезке он провел 17 матчей, выходя в среднем на 32 минуты, и забил пять мячей, чем привлек внимание европейских клубов.