В сборной России — африканец! Был никому не нужен у нас, но зажег Европе: откуда взялся форвард Онугха?

Герман Онугха — не самый известный российскому болельщику футболист. Отец форварда родом из Нигерии, а рос парень вместе с матерью и ее родителями в Пензе. В местном «Зените» он и начал профессиональную карьеру. И вот теперь, к 28 годам, дорос до сборной России.
Сейчас Онугха выступает в чемпионате Дании за скромный «Вайле». В прошлом сезоне команда стала предпоследней в гладком чемпионате из 12 команд, после чего финишировала на третьем месте во второй шестерке и осталась в вышке. Российский нападающий оформил 15 забитых мячей в 31 матче и уверенно выиграл бомбардирскую гонку. В нынешнем сезоне «Вайле» уступил в четырех стартовых матчах национального первенства, но в одной из игр Онугха сделал дубль. Герман считает себя не хуже Чалова с Тюкавиным и жаждал вызова в сборную России. Даже допускал, что Карпин игнорирует высоких нападающих, а значит, и самого Онугху. И вот наконец вызов пришел — Герман в расширенном списке на сентябрьские товарищеские матчи.
«Датский футбол — что-то между РПЛ и ФНЛ. Мне здесь играть намного сложнее, потому что интенсивность выше и много борьбы. В Дании, если летит мяч, то ты никогда его не примешь один. Тебя будут “кусать” по ахиллу, по ногам сзади. Чтобы судья свистнул, нужно прямо жесткое нарушение. В России же немного по-другому», — говорил Онугха в интервью Metaratings.
Онугха вышел из мини-футбола — в большой пришел поздно, а выступал сперва на первенстве Пензенской области по футболу большому. Там его заметил и пригласил в команду гендиректор местного «Зенита» Дмитрий Градиленко. В возрасте 20 лет Герман дебютировал во Второй лиге, забив два гола в 11 матчах. В феврале 2020-го парень получил приглашение от астраханского «Волгаря», выступавшего в Первой лиге. На новом для себя уровне футболист не затерялся — 3 гола в 10 матчах.
Летом Онугха оказался в «Краснодаре», а первые два сезона провел за вторую команду. Дебют в РПЛ состоялся в июле 2020-го, когда форвард вышел на замену в матче с «Зенитом». Клуб Сергея Галицкого сыграл важную роль в становлении молодого футболиста.
«Онугха стал забивать и изменился ментально, начал по-другому относиться к работе. В июне и в октябре — два разных человека. Мне пришлось поработать над его характером. Тут и голы пришли», — вспоминал экс-тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью Sport24.
А вот как сам владелец «быков» напутствовал новичка: «Помню, мне говорил, что есть большой прогресс, что надо продолжать работать, потому что я не такой, как ребята из академии. Они с 6−7 лет тренируются профессионально, а я пошел по другому пути».
В академии «Краснодара» Онугха сдружился с Александром Черниковым — они жестко рубились на тренировках, а в жизни проводили много времени вместе.
«В “Краснодаре-2” они столь сильно сдружились, что их стали называть Гера и Чера — по аналогии в мультиком, где были Лелик и Болик. Они жили в одном номере, у них даже одеколон был одинаковый. Что покупал один, то следом покупал и другой», — описывал отношения Черникова и Онугхи тренер академии краснодарского клуба Мхитар Давидян.
Первую половину сезона-20/21 Онугха провел в тогда еще не исчезнувшем с футбольной карты России «Тамбове». За 11 игр Герман забил четыре гола, чем заслужил досрочное возвращение из аренды в «Краснодар» и продление контракта до 2023 года. Зимой 2021-го последовала первая командировка в Данию. Уехав в феврале, в первых 10 матчах Онугха забил за «Вайле» лишь однажды, однако неожиданно разразился хет-триком в дерби против «Хорсенса». В той игре, как и в большинстве матчей за полугодичную аренду, Герман появился на поле лишь во втором тайме. Всего на этом отрезке он провел 17 матчей, выходя в среднем на 32 минуты, и забил пять мячей, чем привлек внимание европейских клубов.
Онугху ждали в Германии — претенденты на выход из второй Бундеслиги в Первую. Но все получилось еще интереснее. Летом 2021-го форварда за 600 тысяч евро выкупил «Вайле» и тут же отдал в аренду в Россию. В «Крыльях» явно не задалось — четыре матча за полтора месяца без результативных действий. Далее был «Рубин», в котором на фоне кадрового голода Онугха стал основным нападающим. Под руководством Леонида Слуцкого Герман сыграл в 23 матчах, отличился четыре раза и вылетел вместе с казанцами в Первую лигу.
Новый сезон игрок вновь начал в аренде — на этот раз в «Бней Сахнине». Из-за травмы он провел за израильский клуб лишь восемь игр, не отметившись результативными действиями и зимой 2022-го вернулся в датский клуб. Сначала он помог своей команде добиться повышения в классе, а потом выдал прорывной сезон.
В недавнем интервью «Чемпионату» Онугха признавался, что задумывается о получении гражданства Нигерии, на которое имеет законное право.
«Если еще год при должной результативности меня не вызовут в сборную России, начну заниматься нигерийскими документами. Я уже узнавал, подача на паспорт Нигерии — дело одной недели. Реально ли пробиться? Это невозможно! Там люди мирового класса и с такой же трансферной стоимостью. Не хочу оскорбить россиян, но это другой уровень футболистов. Надо быть реалистами. Так что если буду получать нигерийский паспорт, то это во многом для упрощения трансферов в Европе».
В сентябре сборная России проведет два товарищеских матча — в Ханое подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом и Тайландом. Встречи запланированы на 5 и 7 сентября, а значит велика вероятность того, что мы увидим два разных состава — обычная практика для тренерского штаба национальной команды.
На сбор вызваны 4 нападающих: помимо Онугхи, это Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев. Очевидно, динамовец рассматривается в качестве первой опции, а вот с форвардами «Локомотива» и ЦСКА Онугха вполне может конкурировать. И Мусаев, и Воробьев отличаются хорошей результативностью на старте сезона, но и Онугха уже успел отметиться дублем в одном из первых туров чемпионата Дании. В общем, есть вполне реальный шанс дебютировать и обратить на себя внимание.
Батырбек Хадарцев