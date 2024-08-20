Футболисты молодежной сборной сыграют два матча с командой Вьетнама

Обе встречи пройдут в Ханое и по просьбе хозяев будут носить закрытый характер.
«Мы изначально договорились, что в данных матчах примут участие футболисты не старше 2005 года. Поэтому в этом сборе у нас будет возможность посмотреть более молодых футболистов», — заявил старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.
В понедельник официальный сайт РФС также анонсировал товарищеские матчи сборной России против соперников из Вьетнама и Таиланда. Оба матча пройдут в Ханое. Игра с командой Вьетнама состоится 5 сентября, а с командой Таиланда — 7 сентября.