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Футболисты молодежной сборной сыграют два матча с командой Вьетнама

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболисты молодежной сборной России по футболу проведут два товарищеских матча с командой Вьетнама 6 и 9 сентября, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Источник: Телеграм-канал молодежной сборной России

Обе встречи пройдут в Ханое и по просьбе хозяев будут носить закрытый характер.

«Мы изначально договорились, что в данных матчах примут участие футболисты не старше 2005 года. Поэтому в этом сборе у нас будет возможность посмотреть более молодых футболистов», — заявил старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

В понедельник официальный сайт РФС также анонсировал товарищеские матчи сборной России против соперников из Вьетнама и Таиланда. Оба матча пройдут в Ханое. Игра с командой Вьетнама состоится 5 сентября, а с командой Таиланда — 7 сентября.