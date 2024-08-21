Гегемон региона и команда с чешским вратарем. С кем сыграет Россия в сентябре

Футболисты сборной Вьетнама также не впечатляют именами. Они все выступают на родине. Самый дорогой игрок (€ 550 тыс. по данным Transfermarkt) — голкипер Филип Нгуиэн. Он родился в 1992 году в Чехословакии, а до 2023-го выступал за различные чешские клубы. Нгуиэн — воспитанник пражской «Спарты», также на его счету 77 матчей за «Слован» из Либереца. В июле 2019 года появилась информация, что Филип находится в процессе получения вьетнамского гражданства и готов выступать за сборную Вьетнама. Однако осенью 2020 года вратарь получил вызов в сборную Чехии на матчи Лиги наций, в которых оставался на скамейке запасных. Так что возможность манёвра оставалась. И в декабре 2023-го Нгуиэн получил вьетнамское гражданство, а в 2024 году дебютировал за сборную. На каких условиях Филип получил паспорт Вьетнама? Его отец — вьетнамец.