Александр Бубнов: в защиту сборной России Карпин понабрал своих футболистов

«В защиту Карпин понабрал своих футболистов. Смущает наличие сразу трёх игроков “Ростова”, который очень много пропускает в этом сезоне. Если Осипенко ещё заслуживает появления в сборной за счёт опыта, то Вахания и Лангович гораздо слабее того же Кругового. Аналогичная ситуация и с Солдатенковым, ошибки которого приводят к пропущенным мячам практически в каждом матче “Крыльев Советов”. Хлусевича также можно было не включать в расширенный список», — приводит слова Бубнова Sportbox.