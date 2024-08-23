Сборная России по футболу осенью может провести домашний матч с командой из Азии

Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года. По этой причине в сентябре она сыграет со сборными Таиланда и Вьетнама, которые в списке из 28 вылетевших из отбора команд занимают 2-е и 4-е места согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).