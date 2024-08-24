Карпин оценил вероятность участия Глушенкова в сентябрьском сборе национальной команды

«Конечно, отслеживаем его состояние. Пока сложно сказать по нему. Операцию сделали, сколько времени понадобится на восстановление, непонятно. Ок, руки не участвуют в футболе, но риск получения повторной травмы существует. Поэтому тут больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона.