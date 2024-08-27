Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы второй раз обыграли сборную Азербайджана по пляжному футболу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу второй раз одержала победу над командой Азербайджана в товарищеском поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Во втором спарринге в Баку белорусы выиграли с минимальным преимуществом — 3:2. Ворота хозяев сегодня поразили Евгений Новиков, Анатолий Рябко и Олег Гапон.

Вчера подопечные испанского тренера Николаса Альварадо выиграли у азербайджанцев с результатом 4:2. В составе победителей отличились Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Анатолий Рябко и Олег Гапон.

Теперь сборная Беларуси отправится в португальский Назаре, где примет старт в новом сезоне Евролиги. В стартовом матче белорусы 30 августа сыграют с командой Испании, 31 августа встретятся с португальцами, а 1 сентября будут соперничать со сборной Германии. Суперфинал Евролиги пройдет 10—15 сентября в итальянском Альгеро.