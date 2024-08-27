Белорусы второй раз обыграли сборную Азербайджана по пляжному футболу

Во втором спарринге в Баку белорусы выиграли с минимальным преимуществом — 3:2. Ворота хозяев сегодня поразили Евгений Новиков, Анатолий Рябко и Олег Гапон.



Вчера подопечные испанского тренера Николаса Альварадо выиграли у азербайджанцев с результатом 4:2. В составе победителей отличились Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Анатолий Рябко и Олег Гапон.



Теперь сборная Беларуси отправится в португальский Назаре, где примет старт в новом сезоне Евролиги. В стартовом матче белорусы 30 августа сыграют с командой Испании, 31 августа встретятся с португальцами, а 1 сентября будут соперничать со сборной Германии. Суперфинал Евролиги пройдет 10—15 сентября в итальянском Альгеро.