Нападающий ЦСКА Мусаев: перелёт со сборной во Вьетнам не пугает. Я два года играл в ФНЛ

— Потрясающие эмоции. Потренируюсь с лучшими игроками страны, съезжу сыграть и получу международный опыт. Только топовые эмоции.
— Не пугает предстоящий тяжёлый перелёт?
— Я играл 2−3 года в ФНЛ, поэтому не пугает. Я играл за состав U-23, а теперь будет основной. Я всё отдам, постараюсь хорошо дебютировать, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).